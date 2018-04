En markant besparelse på det kommende års budget, foreslår forvaltningen i Svendborg at finde i kommunens engagement i Film Fyn. Det fremgår af det sparekatalog, forvaltningen præsenterede politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget for torsdag eftermiddag.

Svendborg: Dramaserien Arvingerne er bare ét eksempel på filmprojekter, der landede i den sydfynske turban og kastede branding, overnatninger og restaurantbesøg af sig i det sydfynske.

Men fremover kan det gå hen at blive sværere for Svendborg Kommune at sikre sig, at filmmagere lige netop vælger smørhullet ved Svendborgsund, når der skal optages film.

Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75- og 100 millioner kroner på næste års budget.Det er planen allerede før sommerferien at finde besparelser på 50 millioner kroner, og derfor kommer forvaltningen i denne tid med sparekataloger, som præsenteres for politikerne i de enkelte fagudvalg.



I løbet af april bliver sparekatalogerne sendt i offentlig høring, og den endelige beslutning om, hvor der skal spares og hvilke områder der skal friholdes, bliver besluttet på budgetforhandlingerne den 23. og 24. maj.



Efter sommerferien tager politikerne dog en dans i sparemanegen igen for at finde de resterende 25 til 50 millioner kroner, og den endelige beslutning om, hvor meget der i dén omgang skal spares, bliver truffet på de ordinære budgetforhandlinger i september.

For forvaltningen i Svendborg Kommune har nemlig foreslået politikerne, at kommunens engagement i Film Fyn skal beskæres med et markant beløb: Fra 2,6 millioner kroner om året til 1,8 millioner kroner om året.

Dermed vil Svendborg Kommune ikke længere være fuldgyldigt medlem af Film Fyn, hvorfor man heller ikke kan have repræsentanter i selskabets bestyrelse, og derfor kan man frygte, at filmprojekter i højere grad risikerer at ende andre steder på Fyn end lige netop i Svendborg.

Tom Pelle, der er formand for Svendborg Turistforening, mener, at det kan være en farlig vej at gå.

- Dramaserien Arvingerne, der blev optaget på Sydfyn, brandede GOG og Gudmehallen, og jeg mener, de lagde 1400 overnatninger på Sydfyn. Og når der er overnatninger giver det bespisninger morgen, middag og aften, og leje af udstyr, biler, catering og meget mere, opremser han for at understrege, at film og serieproduktioner på Sydfyn kaster meget godt af sig.