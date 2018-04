Kultur- og Fritidsudvalgets sparekatalog er offentliggjort, og forvaltningens spareforslag til politikerne kan betyde, at de ældste børnehavebørn ikke længere skal have musikundervisning, flere ungdomsklubber skal lukke og også biblioteket i Svendborg skal oftere holde lukket.

Desuden forslår forvaltningen, at biblioteket i Svendborg skal holde lukket om søndagen, samt at åbningstiden generelt skal reduceres, og at taksterne for at aflevere bøger for sent skal sættes op.

Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75- og 100 millioner kroner på næste års budget.Det er planen allerede før sommerferien at finde besparelser på 50 millioner kroner, og derfor kommer forvaltningen i denne tid med sparekataloger, som præsenteres for politikerne i de enkelte fagudvalg. I løbet af april bliver sparekatalogerne sendt i offentlig høring, og den endelige beslutning om, hvor der skal spares og hvilke områder der skal friholdes, bliver besluttet på budgetforhandlingerne den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne dog en dans i sparemanegen igen for at finde de resterende 25 til 50 millioner kroner, og den endelige beslutning om, hvor meget der i dén omgang skal spares, bliver truffet på de ordinære budgetforhandlinger i september.

I sparekataloget lægger forvaltningen blandt andet op til, at kommunens foreninger skal til at betale mere for at leje kommunens faciliteter som eksempelvis haller.

Svendborg: Mandag i næste uge bliver politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for forvaltningens sparekatalog, der samlet set lyder på 2,3 millioner kroner. Det er altså et af de mindre kataloger i den store sparerunde, man har taget fat på i Svendborg Kommune for på næste års budget at finde op mod 100 millioner kroner i besparelser.

I forbindelse med budgetforliget i 2016 besluttede et flertal, at de ældste børnehavebørn skal have musikundervisning inden de starter i skole. Den ordning er gået i gang, men forvaltningen foreslår, at ordningen nedlægges for ad den vej at spare 400.000 kroner.

Desuden foreslår forvaltningen, at man lukker to ungdomsklubber i henholdsvis Skårup og på Tåsinge, foruden man foreslår at reducere i åbningstiden i ungdomsskolen, som ligger på Abildvej og i øjeblikket har åbent fire gange om ugen i vinterperioden og to gange om ugen i sommerhalvåret med cirka 200 aktive medlemmer.

Det er i øvrigt i regi af ungdomsskolen, at kommunen har kunnet tilbyde unge at tage knallertkørekort, men det foreslår forvaltningen også at sløjfe, så private kørelærere i stedet for overtager knallert-kørekortuddannelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget mødes mandag den 9. april, hvor de drøfter sparekataloget og efterfølgende sender det i offentlig høring i tre uger fra den 10. april.

Hvilke elementer i sparekataloget, politikerne ønsker skal udmøntes, bliver først besluttet i forbindelse med budgetforhandlinger 23. og 24 maj.