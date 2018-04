Svendborg Kommune skal spare, og nu risikerer spareplanerne også at gå ud over det private erhvervsliv i Svendborg. Det sydfynske luftfartsselskab Starling Air risikerer nemlig at måtte lukke og slukke, hvis politikernes overvejelser bliver til virkelighed, og man beslutter at spare Sydfyns Flyveplads på Tåsinge væk.

Tåsinge: Den har ligget der siden 1969, Sydfyns Flyveplads på Tåsinge, og i 31 år har det sydfynske luftfartsselskab Starling Air holdt til der. Selskabets fremtid er dog i fare, for som et led i spareplanerne i Svendborg Kommune, foreslår forvaltningen i et sparekatalog på samlet set 6,9 millioner kroner på næste års budget, at man nedlægger Sydfyns Flyveplads og ad den vej sparer 540.000 kroner om året. Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75- og 100 millioner kroner på næste års budget.Det er planen allerede før sommerferien at finde besparelser på 50 millioner kroner, og derfor kommer forvaltningen i denne tid med sparekataloger, som præsenteres for politikerne i de enkelte fagudvalg.



I løbet af april bliver sparekatalogerne sendt i offentlig høring, og den endelige beslutning om, hvor der skal spares og hvilke områder der skal friholdes, bliver besluttet på budgetforhandlingerne den 23. og 24. maj.



Efter sommerferien tager politikerne dog en dans i sparemanegen igen for at finde de resterende 25 til 50 millioner kroner, og den endelige beslutning om, hvor meget der i dén omgang skal spares, bliver truffet på de ordinære budgetforhandlinger i september. Flyvepladschef Peter Nordquist, der ejer og driver Starling Air sammen med sin søn Daniel Nordquist lægger ikke skjul på, at sådan en beslutning ikke huer ham. - Det kan vel ikke overraske, hvad jeg synes om det. Hvad tror du selv? Det vil være tragisk. Det vil jo betyde, at vi må flytte væk. For hvis man skærer en flyveplads væk, skærer man jo luftfartsselskabet væk, konkluderer han. Ifølge Peter Nordquist er det i hvert fald ikke en mulighed, at Starling Air selv æder udgiften på de 540.000 kroner årligt for på den måde at kunne fortsætte luftfartsselskabet, for det er der ikke økonomi til. - Det er ikke en mulighed, konkluderer han, og et kig i regnskaberne viser da også, at forretningen blot løber rundt med et lille overskud, der i 2016 lød på knap 10.000 kroner efter skat. Så at finde yderligere en halv million kroner dér, kan ifølge ejeren ikke lade sig gøre.

Den sydfynske luftbro

Mens Peter Nordquist oftest befinder sig på Ærø for at drive selskabets luftfartsforretning derovre, står sønnen Daniel på 32 for den daglige drift på flyvepladsen på Tåsinge. Og det er såmænd også ham, der ofte sidder ved roret på selskabets ruteflyvninger til Ringsted, Roskilde og Ærø samt lufttaxi-turene til udenlandske destinationer som Berlin, Oslo, Amsterdam, Bremen eller hvor passagerne nu måtte ønske at flyve hen. På opfordring trækker han rutineret et af selskabets fem fly ud af hangaren; en cessna 206 med plads til seks personer. - Vi har en, der er lidt større. Det er den, vi plejer at bruge, når vi flyver taxi-ture udenlandsk. Det er for eksempel ikke så længe siden, at jeg var i Berlin. Taxiflyvning er særligt noget, forretningsfolk benytter sig af, fortæller han, og spørger man ham, ville en lukning af flyvepladsen - og dermed formentlig luftfartsselskabet - særligt gå ud over det sydfynske erhvervsliv. - Fordelen er, at de kan komme hurtigt afsted - og de kan komme ikke bare til danske destinationer, men også til udlandet, hvad der ifølge Daniel Nordquist ikke er så mange andre små lufthavne, der er klassificeret til.

Bliv pilot på Sydfyn

Mens Daniel Nordquist endnu blot er ansat i sin fars selskab er planen, at han på et tidspunkt skal overtage forretningen. Men allerede nu har han planer om at udvide forretningen. - Vi arbejder på, at vi også kan uddanne erhvervspiloter her; forhåbentligt om et år, fortæller Daniel Nordquist. Allerede på nuværende tidspunkt kan selskabet tilbyde flycertifikat til private, og udvidelsen til at kunne uddanne professionelle piloter - som de eneste på Fyn - vil være en væsentlig optimering af forretningen, fastslår han. - Alle starter i små maskiner som vores, når de skal have erhvervscertifikat. Det er første skridt til at komme ud at flyve de store Boeing-maskiner, siger han og forklarer, at hvis erhvervscertifikatet først er i hus, kan man med det i hånden henvende sig til de store flyselskaber og ad den vej få den nødvendige efteruddannelse til at flyve store rutefly.

Skal være pengene værd

Formand for erhvervsforum i Svendborg, Per Nykjær Jensen, der også er byrådsmedlem og medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget for Venstre, mener, at lige netop nedlæggelse af flyvepladsen bør overvejes nøje. - Jeg arbejder for alt hvad der kan fremme erhverv, og hvis jeg kan få godtgjort at erhvervslivet bruger den og det er et aktiv for erhvervslivet at have den, så vil jeg mene, at jeg som politiker vil støtte op om, at vi skal beholde flyvepladsen, siger han og fortsætter: - Jeg bliver nødt til at sætte mig mere ind i, hvor mange der bruger den, og hvad det betyder for os at have den. Er der noget taxaflyvning? Kommer der gæster til vores virksomheder ad den vej? Sådan nogle ting skal jeg være klogere på, inden jeg kan sige ja eller nej til det. Men som udgangspunkt synes jeg, det er en meget synlig ting at tage væk for at spare en halv million kroner. Sparekataloget blev forelagt Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. april, mens det fra den 6. april er sendt i tre ugers offentlig høring. Først i forbindelse med budgetforhandlingerne i slutningen af maj står det klart, hvor man agter at spare.

Sparekatalog, Teknik- og Erhvervsudvalget