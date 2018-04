1

Brosme stegt med parmaskinke og pesto

Det skal du bruge:

Et stykke brosme, omkring 200 gram per person. Anden hvid fisk i filet er også fint. Et stykke parma- eller anden tyndt skåret skinke per person, pesto, salt og peber. Olie.

Sådan gør du:

Tjek fisken for ben ved at lade hånden glide hen over det rå kød, brug en tang fra en køkkenbutik til at fjerne ben. Min erfaring er dog, at man ofte trækker kødtrevler med og flænser kødet, så et godt alternativ er at rutte lidt og skære stykket med ben fra for at dele større fileter i to.

Skær ud i portionsstykker, pensl med pesto eller drys med finthakket eller hele blade af ramsløg (Superbrugsen har dem i øjeblikket) eller hvad du har ved hånden for at rulle det hele ind i et stykke parmaskinke, som bliver fæstnet med en tandstik. Sæt fisken i et oliesmurt fad og stil det i ovnen ved 200 grader i et kvarters tid. Steg kun så længe, at fisken stadig er saftig. Den må ikke blive hård. Lav smørsauteret spinat eller andet favorittilbehør til.