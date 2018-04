Selaks Pinot Gris 2016, New Zealand, 70 kroner i Bilka: Frisk appetitlig næse med sød, moden pære, pudderdåse og frisk lime. Harmonisk. Fedmefuld i munden, sødme fra pære, men vinen vækker opsigt med en livgivende, opfriskende syre, som trækker mundvand og giver appetit på en slurk mere. Pleaservin med fylde, som også appellerer til den kræsne forbruger. Selaks er også på hylderne i Netto og læg en stjerne til, hvis du kan finde den her til 60 kroner. Fire stjerner.

Amaral Chardonnay 2010, Valle de Leyda, Chile, 105 kroner i Bilka: Frisk, citrusdomineret næse med en snert af havgus og flinterøg. Her er fedme i munden, men vinen har ikke en tung krop, men ballon. Af en oversøisk chardonnay er Amaral behagelig slank og struktureret med et lille røget præg i finalen. Vinen vil gå godt til dampet eller stegt fisk med en skive parmaskinke som ved dagens brosme eller en mere mager fisk med baconcrumble. Madredaktøren fandt den til godt 80 kroner på en heldig dag i Bilka, og her er den et rigtigt godt køb. Fire stjerner.