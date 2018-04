Puigdemont kan blive løsladt mod kaution, mens tysk domstol overvejer en udlevering for misbrug af midler.

En tysk domstol har besluttet, at den tidligere catalanske regionspræsident Carles Puigdemont kan løslades mod kaution, indtil domstolen har truffet afgørelse om, hvorvidt han skal udleveres til Spanien eller ej.

Kautionen er fastsat til 75.000 euro, svarende til omkring 559.000 kroner.

Domstolen vil se nærmere på, om de anklager om misbrug af offentlige midler, som spanske myndigheder har fremsat mod den afsatte leder, kan være grundlag for en udlevering.

Spanien anklager Puigdemont for at have misbrugt offentlige euro i forbindelse med den folkeafstemning om uafhængighed, som ifølge Spaniens regering er forfatningsstridig.

Men Puigdemont kan ikke udleveres for de alvorligste anklager, Spanien har fremsat mod ham, nemlig dem der handler om oprør, har domstolen afgjort torsdag.

Det skriver nyhedsbureauerne dpa og AP.

Det skyldes, at den tilsvarende paragraf i tysk lovgivning specifikt nævner, at der skal have været udøvet vold, inden paragraffen kan tages i brug, skriver AP.

- Der er en flugtrisiko, forklarer domstolen om sin beslutning om at give Puigdemont mulighed for at blive løsladt mod kaution.

- Men siden udlevering på oprørsanklager ikke er tilladt, er flugtrisikoen mindsket betydeligt.

Tyske anklagere indgav tirsdag en ansøgning til den tyske domstol om udlevering af den catalanske ekspræsident.

Myndighederne i Spanien havde efterlyst Puigdemont i hele Europa. Han er i Spanien blandt andet mistænkt for "oprør" og "tilskyndelse til oprør". Hvis han kendes skyldig, kan han risikere at få op til 25 års fængsel.

Puigdemont blev anholdt ved den dansk-tyske grænse 25. marts, kort efter han var kørt fra Danmark ind i Tyskland.

Han var på vej i bil fra Finland til Belgien. Her har han opholdt sig, siden Spaniens regering besluttede at opløse parlamentet i Catalonien.

Der er indledt retssager mod en række andre politikere, som havde ført an i forsøget på at rive regionen løs fra Spanien.

Puigdemont har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden anholdelsen for 11 dage siden.