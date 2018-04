Medieudspil

Lad os tage det positive først. Regeringens udspil til en ny medieaftale, som kulturminister Mette Bock (LA) fremlagde torsdag, sender gode signaler i retning af de lokale medier, mener formanden for Jysk Fynske Medier, Gert Eg. Især tre punkter hæfter formanden sig ved:

- For det første er det positivt, at momsen på de digitale medier forsvinder. Vi er pinedød nødt til at flytte en del af forretningen over på de digitale platforme i takt med, at antallet af abonnenter på papiraviserne bliver mindre. I den proces er det absolut en fordel, at vi slipper for momsen og på den måde sidestiller digitale websites med printaviserne, siger Gert Eg.

- For det andet udtrykte ministeren anerkendelse af, at distriks- og ugeaviser laver meget god journalistik, som fortjener støtte. Det har de ikke fået før. Og endelig understreger medieudspillet regeringens ambition om at støtte den lokale journalistik derude, hvor danskerne bor. Den vurdering er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i, siger formanden for Danmarks næststørste mediekoncern med 13 lokale dagblade, 57 ugeaviser, en lang række digitale nyhedssites og denne avis som en del af familien.