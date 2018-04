Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger er enige om at fritage områder under konflikt.

Hvis det når til konflikt på det offentlige arbejdsmarked, skal langt de fleste offentlige ansatte ikke møde på arbejde. Men det gælder ikke for ansatte på udvalgte hospitalsområder.

Kræftområdet, børneområdet, området for blodsygdomme og de fælles akutmodtagelser samt akut- og traumeafdelinger fritages alle fra konflikten.

Dem har regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger torsdag aftalt. Foruden de fritagede områder opretholdes også nødberedskaber over hele landet.

Aftalen skal ifølge Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner og formand for RLTN, sikre patienterne.

- Hvis det kommer til en konflikt - hvilket vi vil arbejde hårdt for at undgå - vil vi i regionerne gå langt for at sikre, at akut syge og børn alligevel bliver behandlet. Patienterne må ikke blive taget som gidsler i den danske model, siger han i en pressemeddelelse.

Tirsdag gik topfolkene i forhandlingerne om de offentlige overenskomster hver til sit efter at have forhandlet i Forligsinstitutionen.

Der er endnu ikke aftalt nye mødedatoer i Forligsinstitutionen, men ifølge Danske Regioner arbejdes der fortsat på at indgå en overenskomstaftale med de regionalt ansatte.

I mellemtiden er planerne for diverse nødberedskaber på hospitalerne ved at blive forhandlet på plads.

For både strejker og lockout vil der være en række områder, hvor nødberedskabet stort set vil svare til almindelig bemanding, og hvor områderne med de indgåede aftaler om nødberedskaber vil kunne opretholde almindelig drift under en potentiel konflikt, lyder det fra Danske Regioner.

De nye offentlige overenskomster skulle være trådt i kraft 1. april, men parterne har ikke kunne enes. Derfor er forhandlingerne endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden skal prøve at finde en løsning.

Sker det ikke, vil det komme til henholdsvis strejke og lockout.