Moses' biologiske bror er født og opvokset i Dalum i Odense. Faktisk har han familie på Fyn. Det gælder i hvert fald manden bag, Christoffer Skov, som spiller Aaron, der er slave og bror til Moses og søsteren Mirjam, i Fredericia Teaters nye store musical "Prinsen af Egypten".

Christoffer Skov fløj fra reden i Dalum, da han strøg direkte ind på musicaluddannelsen på Den Danske Scenekunstskole i Fredericia. I dag bor han sammen med sin kæreste i en lejlighed på Vesterbro i København. Men for tiden overnatter han på et værelse i Fredericia, da mange af døgnets timer op til premieren går med at finpudse de sidste detaljer, inden det fredag for alvor går løs på store scene.

Christoffer Skov Christoffer Skov er 26 år.Han er født og opvokset i Dalum i Odense SV.



Siden han var syv år gammel, har han været vild med skuespil og musicals, og han har blandt andet spillet med i forestillinger i Den Fynske Landsby.



Han har gået på Viby Efterskole ved Nørre Aaby på Vestfyn, en efterskole med musik, dans og teater, og gymnasietiden tilbragte han på Odense Katedralskole.



I 2016 blev Christoffer Skov færdiguddannet fra den treårige musicaluddannelse på Den Danske Scenekunstskole i Fredericia, hvor han mødte sin kæreste, som også er uddannet musicalperformer. De har en lejlighed sammen i København.



Han har tidligere lagt stemme til tegnefilm og været med i Fredericia Teaters musical "Klokkeren fra Notre Dame", mens rollen som Aaron, Moses biologiske bror, i teatrets nye musical "Prinsen af Egypten" er hans første større rolle.

- Det er ærefrygtindgydende, men på den gode måde. Der er så mange dygtige mennesker på stedet, både fastansatte, men også dem, som kommer ind over forestillingerne. Søren Møller (teaterchef, red.) er rigtig god til at få samlet det helt rigtige hold. Så det er med en vis ærefrygt, at jeg går til opgaven, men det er også med en kæmpe ja-hat, fordi det er jo fantastisk at få lov til at være en del af, fortæller Christoffer Skov.