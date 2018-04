Nyborg: Alle gode gange to. Det må være konklusionen på Velfærdsalliancens demonstration foran rådhuset i Nyborg torsdag.

Sidst i marts forsøgte fagforeningerne bag at kalde til samling i forbindelse med et byrådsmøde i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Det blev ikke noget tilløbsstykke, blandt andet fordi arrangørerne var temmelig sent ude.

Torsdag var man anderledes godt forberedt, og det lykkedes at samle cirka 100 medlemmer af FOA, BUPL, Dansk Sygeplejeråd, PMF, 3F og Danmarks Lærerforening ved Lauses Grill på havnen i Nyborg. Herfra gik deltagerne op ad Korsgade for til sidst at ende foran rådhuset, hvor de stillede sig op, skulder ved skulder, forud for dagens ekstraordinære byrådsmøde.

Det skete for at vise byrådspolitikerne og dermed indirekte KL's forhandlere, at man står sammen om opfordringen til at finde en løsning for alle offentlig ansatte, forklarede Dorthe Boe Danbjørg fra Dansk Sygeplejeråd.

Flere af de lokale politikere, heriblandt Socialdemokratiets Vibeke Ejlertsen og Venstres Jan Reimer Christiansen, tog sig da også tid til at give hånd og tale med demonstranterne, mens andre forsøgte at snige sig forbi.