Amerikanske Christine Cunningham forsker i, hvorfor alle børn skal arbejde med ingeniøropgaver, allerede mens de er små. Hun har grundlagt projektet Engineering is Elementary, som arbejder med at indføre ingeniørarbejde i skoleundervisningen.

Hvorfor er det vigtigt, at børn lærer om ingeniører, og hvad de arbejder med?

- 98 procent af vores liv bruger vi i samspil med produkter, som ingeniører har lavet. Det kan være et bord, denne bygning eller vores sko - de er alle designet af ingeniører. Traditionelt set har vi i skolerne kun fokuseret på den naturlige verden. Men vi vil fokusere på den menneskeskabte verden, altså ingeniørverdenen. Hvordan vi får børn til at forstå, hvordan den verden, vi lever i, bliver til.

Kan det lade sig gøre at få børnene til at arbejde som ingeniører, mens de er små?

- Jeg mener, at børn naturligt er ingeniører. Hvis du ser en 3 eller 4-årig lege, så vil de bygge et fort ud af tæpper, huse til deres dukker eller sandslotte ved stranden. De har en naturlig hang til at bygge ting, slå dem i stykker igen og begynde forfra. Men vi har ikke plejet eller dyrket det i skolerne. Så jeg begyndte at tænke på, hvordan kan vi tage den naturlige evne til problemløsning, som børn har, og udvikle den gennem de mindre klassetrin.

Hvornår begyndte du at arbejde med dette?

- Jeg begyndte med at arbejde med unge mennesker på 12-18 år for omkring 25 år siden. Og for 15 år siden, begyndte jeg at fokusere på børn med alderen 6-12 år. Og det var meget nyt, da jeg skulle overveje, hvordan man laver ingeniørarbejde med helt små børn. Og ingen havde gjort det før, så ingen vidste, hvordan det ville se ud.

Hvordan gør I i praksis?

- Vi skulle overføre ingeniørarbejdet fra den professionelle verden til de små børn. Og vi blev nødt til at gøre, ligesom man har gjort med eksempelvis matematik, så man kan lave en læringsplan med det, der er vigtigt for faget. Professionelle ingeniører arbejder med cirka 15-20 trin, som man går igennem. Men med små børn skal man blot igennem 5, for mere kan de ikke kapere. De fem trin er at spørge, brainstorme, planlægge, teste og forbedre.

Kan i se på børnene, at de tager den nye læring til sig?

- Børnene kan se på et helt nyt problem og begynder så at tænke over, hvordan de skal løse problemet. Og hvis det ikke virker i første omgang, så kaster de ikke hænderne op i luften og bliver magtesløse, så prøver de igen, for de er vant til at se på data og problemstillinger, prøve noget af og gå tilbage og gøre det igen.