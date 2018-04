Big Bang-konferencen finder sted i Odense Congress Center 5. og 6. aprilKonferencen har flere end 100 workshops og andre typer af værksteder, som man kan gå ombord i I alt er 1400 deltagere tilmeldt, og det er både forskere, naturfagslærere og andre, som på anden vis formidler naturvidenskab Formålet med Big Bang konferencen er at få ingeniørarbejde ind i undervisningen for børn i forskellige aldre Det er eksempelvis Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed, som står bag konferencen

- Uanset hvor jeg kommer hen, oplever jeg, at fascinationen er altafgørende. Fascinationen af, at kan man virkelig gøre det med det? Jeg kalder det verdens største legeplads. Og med det mener jeg, at vi bygger ting af alt det materiale, som vi går og smider ud. Det kan eksempelvis være plastikflasker eller tennisbolde. Og overalt i verden er der plastikflasker, som bliver kasseret, og derfor kan man sige, at det er verdens største legeplads, forklarer han.

Ved at implementere ingeniør-arbejdsmetoder i undervisningen, får man børnene til at forstå konceptet problemløsning, og de lærer nye sider af sig selv at kende.

- Jeg var ude på en skole, hvor jeg havde en flok drenge i omkring seks timer. De skulle bygge en stor racerbil ud af mælkekartoner. Og da dagen var omme, havde de alle lært noget nyt. En havde eksempelvis til slut sagt, at han gerne ville have haft en plan over dagen, så han kunne have haft overblik over, hvad de skulle have bygget hvornår. Og det havde hans underviser aldrig hørt ham sige før. En anden fandt ud af, at han var god til at sætte mælkekartonerne sammen og så videre, forklarer han.

Kasten Juncher har på standen allieret sig med en underviser fra Aarhus Universitet. Og sammen kombinerer de højteknologi som små lego-motorer med lavteknologi som mælkekartoner eller plastikflasker. Og Kasten Juncher er ikke i tvivl om, at deres ingeniørprojekt i børnehøjde er vigtigt for skolebørnenes udvikling.

- Jeg har børn, som er født før og efter, ipaden kom til. Og vi synes, at børnene kan så meget, når de sidder og swiper frem og tilbage på den. Men når de samtidig sidder og fumler med en saks, som de ikke er særlig sikker med, så er det ikke godt. Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg er mest tilhænger af, siger den fynske iværksætter.