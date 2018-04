Både anklageren og en af de tre forsvarere i sagen om afpresning mod en tatovør i Odense mener, at dommen i landsretten torsdag kan få betydning for kommende sager.

- Jeg kan godt forstå, at forsvarerne var bekymrede over det, men jeg synes, det var for store kanoner at skyde med at påstå sagen hjemvist. For der skal noget helt konkret til, og det var der ikke i nærheden af at være i denne sag.

- Ja, det kan den. For det viser, at når man tropper op på den her måde, og dem, man taler med, opfatter det som truende, selvom man ikke direkte kommer med trusler, så kan det blive kategoriseret som afpresning. Det er vigtigt, siger anklageren, der kalder dommen godt afbalanceret.

Anklageren henviste i sin procedure til tidligere sager om afpresning, som adskilte sig ved, at truslerne var mere eksplicitte end i sagen fra Odense. Dommen torsdag kan dermed danne præcedens for kommende sager, mener anklageren.

- Jeg er rigtig glad for dommen i dag. De tiltalte ønskede frifindelse, og nu er det slået fast, at det, der foregik, var afpresning. Man henvendte sig på intimiderende vis i en forretning og ville have penge, og selvom man ikke direkte udtalte trusler og konsekvenser, hvis forretningen ikke betalte, så er det altså afpresning.

Det var advokat Mette Grith Stage, der ville have, at sagen skulle gå om i byretten. De andre forsvarere bakkede op.

- Det er klart, at jeg først og fremmest havde håbet på, at sagen skulle gå om. For jeg mener rent faktisk, at borgmesterens udtalelser var problematiske. Så det ærgrer mig, siger hun efter dommen og fortsætter:

- Men jeg har med tilfredshed noteret mig, at landsretten må siges at have givet borgmesteren en over snuden med bemærkningerne i forbindelse med dommen. Retsformanden gjorde det fuldstændigt klart, at det var uhensigtsmæssigt, at en politiker udtalte sig om, hvordan retten bør afgøre en sag.

Retsformanden sagde også, at der ikke var i nærheden af et grundlag for en hjemvisning til byretten. Var det et sats at begære det?

- Nej, det synes jeg ikke. Det var meget reelt, og det understreges også af retsformandens bemærkninger. Men jeg kan konstatere, at der skal utroligt meget til at få en sag hjemvist, hvis det her ikke er nok.

Forsvarerne havde - hvis ikke sagen blev hjemvist - påstået frifindelse eller mildere straf. Mette Grith Stage havde ikke regnet med, at hendes klient blev fundet skyldig i sagen, hvor truslerne ikke var særligt udtalte.

- Det var det, der overraskede mig (ved byretsdommen, red.), og det var jo mit bærende argument for, at de skulle frifindes. Jeg kan bare konstatere, at barren for, hvornår man som bandemedlem virker truende, sættes utroligt lavt.

Er den blevet sænket med dommen i dag, som dermed kan danne præcedens?

Ja, det synes jeg, den er, siger forsvareren.