Hvis politiet får mistanke om, at en kvinde er udsat for social kontrol, skal den enkelte betjent vurdere, om kvinden skal have hjælp og støtte til at komme ud af "det undertrykkende miljø".

Det er blandt andet det, Socialdemokratiet har krævet for at lægge stemmer til et tildækningsforbud, der skal forbyde eksempelvis burka og niqab fra gaderne.

Efter nogle ugers usikkerhed har Socialdemokratiet torsdag meldt klart ud.

- Det oprindelige udspil handlede om at udstikke bøder for at bære burka. Det nye er, at forbuddet retter sig mod at få øje på social kontrol, siger retsordfører Trine Bramsen (S) og fortsætter:

- Det vigtige har været, at det dels bliver brugt til at få øje på den sociale kontrol, og at der følger redskaber med, som kan hjælpe de her kvinder og børn, som er udsat for social kontrol og undertrykkelse.

Politiet skal desuden videregive oplysninger om personen til de relevante myndigheder.

Herefter skal myndighederne følge op med "de nødvendige sociale foranstaltninger i forhold til den pågældende eller den pågældendes familie".

Det vides ikke præcist, hvor mange der går i burka eller niqab, men antagelsen er nogle hundrede.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, mener, at indrømmelserne er ligegyldige, fordi politiet allerede følger op på tegn på social kontrol, som det er i dag.

- Som jeg læser det, er der ikke rigtigt lavet noget om. Socialdemokratiet har fået ord om, at politiet skal følge op på religiøs kontrol, hvis de bliver opmærksom på det.

- Det betragter jeg mere som præcisering af, hvad politiet allerede gør i dag. Hvis S vil bruge det som alibi for at stemme ja, skal de selvfølgelig bare have det, siger Martin Henriksen.

Men Trine Bramsen er lodret uenig i, at det ikke skulle være en betydelig ændring.

- Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå.

- Det er en markant ændring af forslaget, som retter sig mod den sociale kontrol og den sociale hjælp, siger hun.

Spørgsmål: Det siger Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Så hvad vil du sige til ham, når han siger, at det ikke er en særlig stor ændring?

- Det har jeg ikke nogen kommentar til, for forslaget og ændringerne taler for sig selv, siger Trine Bramsen.

En anden ændring i lovforslaget er, at der bliver udarbejdet en vejledning til politiet.

Den instruerer betjentene i, hvordan de skal håndtere en situation, hvor en kvinde eksempelvis nægter at tage sin burka af.

Det ønskede Politiforbundet, Rigspolitiet, Institut for Menneskerettigheder og Socialdemokratiet.