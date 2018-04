Årets influenza-sæson har været markant hårdere ved danskernes helbred end normalt. Antallet af indlæggelse er begyndt at falde, men presser stadig de medicinske afdelinger på Odense Universitetshospital.

Målt på antallet af indlæggelser går det den rigtige vej med den usædvanligt hårde influenza-epidemi, der for alvor ramte landet i februar. Nye tal fra Statens Serum Institut viser et markant fald i antallet af indlæggelser. På en enkelt uge er antallet af indlæggelser mere end halveret, men med 225 indlagte patienter med influenza i sidste uge er danskerne stadig langt hårdere ramt end normalt. Tre typer influenza Der findes tre forskellige former for influenza med betegnelserne A, B og C.Influenza A er både den mest almindelige og den mest alvorlige type influenza og er derfor også med i det vaccineprogram, som tilbydes gratis til ældre og udsatte borgere. Influenza A kommer i forskellige typer, hvor H1N1 - også kaldet svineinfluenza - er den mest kendte. Den Spanske Syge i 1918-19 var en art af H1N1 og kostede mange millioner mennesker livet. Influenza A er de eneste type, som har udviklet sig til verdensomspændende pandemier.



Influenza B inficerer kun mennesker og sæler og breder sig derfor normalt ikke så hurtigt som influenza A. Typen er inddelt i to typer kaldet Victoria og Yamagata, og det er sidstnævnte, som i større omfang end normalt har ramt Danmark - og resten af Europa - i denne sæson.



Influenza C inficerer mennesker og grise og giver normalt kun lette symptomer, der minder om en almindelig forkølelse. Det mærker man blandt andet på de medicinske afdelinger på Odense Universitetshospital i Odense og Svendborg, hvor man stadig er så overbelagt med patienter, at man må fastholde en højere bemanding. Det fortæller ledende overlæge Mette Worsøe. - Hvis jeg skal se positivt på det, er det rigtigt, at der er et lille fald i antallet af indlæggelser, men vi har stadigvæk overbelægning, og vi modtager stadig nye patienter med influenza. Jeg forventer, at vi skal helt ind i maj måned, før vi kan sige, at vi er kommet igennem det, siger Mette Worsøe, der ikke tør spå om, hvornår epidemien er forsvundet, og arbejdspresset bliver mindsket. - Det er jeg holdt op med at komme med bud på. Jeg troede, at det ville være overstået nu, så det ved jeg simpelthen ikke.

Få med mandeinfluenza

Mette Worsøe lægger ikke skjul på, at epidemien har presset hospitalet til det yderste og også har medført aflyste tider på nogle af ambulatorierne, fordi der har været behov for personalets hjælp med influenzaen. Midt i den ekstraordinære travlhed hæfter hun sig dog også ved flere positive ting. - Vi har oplevet stor opbakning blandt personalet, hvor sygeplejersker fra mange forskellige afdelinger har tilbudt deres hjælp. Det har været rigtigt dejligt at opleve sådan et fællesskab blandt personalet på tværs af forskellige afdelinger, siger Mette Worsøe. Langt hovedparten af de indlagte har været ældre borgere. Og ifølge Mette Worsøe har hospitalet ikke set mange patienter, som helt umiddelbart kunne sendes hjem igen, fordi de ikke var syge nok til at blive indlagt. - Jeg havde frygtet, at vi ville se en massiv bølge af patienter på akutmodtagelsen, der kom til os, men ikke var syge nok til at blive indlagt. Det ville have presset os endnu mere. Men vi er ikke blevet oversvømmet af den type patienter. Der er jo rigtigt mange, der er blevet hjemme og har passet på sig selv. Så det kunne have været meget værre, hvis de var kommet til os for så at blive sendt hjem igen efter fire timer, siger hun.

Vaccinen ramte forkert

Statens Serums Institut vurderer ikke, at årets influenza-epidemi har været farligere end normalt. Der er simpelthen bare flere, der er blevet ramt. I modsætningen til tidligere år har de fleste været ramt af en type influenza b, som ikke har været med i det vaccineprogram, som særligt ældre og udsatte borgere anbefales at benytte sig af. Overlæge Mette Worsøe er derfor bekymret for, at flere borgere vil fravælge vaccinen næste gang. - Vaccinen dækkede jo ikke den type influenza, som mange er blevet ramt af i år. Så vi får en opgave med at få overbevist patienterne om, at det altså stadig er en god idé at få vaccinen, siger hun.

Ingen overarbejdspukkel