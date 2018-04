Fyns Amts Avis mener: Kulturministeren går efter benene

Der skal formentlig forhandles i månedsvis.

Men med det oplæg til et medieforlig, kulturminister Mette Bock (LA) nu har offentliggjort, har både mediebranchen og dens læsere, lyttere og seere grund til at være bekymrede for fremtiden.

Der er ganske vist flere gode elementer i regeringens udspil.

Et krav til DR om digitalisering af programarkiverne, så der bliver let og åben adgang for alle til en væsentlig del af den danske kulturarv, er en glimrende idé.

Mere indhold for færre penge vil alt andet lige resultere i ringere indhold.

Og det samme er ønsket om at give digitale og nye medier bedre vilkår at etablere sig på.

Men helhedsindtrykket er en kulturminister og en regering, som i blind tillid til liberalismens og markedskræfternes fortræffeligheder går efter benene på public service.

Partiernes adgangsbillet til de politiske forhandlinger om et nyt medieforlig er en forhåndsaccept af et krav til DR om besparelser på op mod 800 millioner kroner.

Det har regeringen og Dansk Folkeparti forlængst aftalt.

Men jagten på public service stopper ikke dér. Regeringen spiller nu også ud med et sparekrav til Radio24syv på 33 procent. Og et krav til TV2-regionerne om både at producere mere og spare to procent om året.

Og kulturministerens påstand om, at public service-medierne på trods af sparekravene vil være i stand til at producere indhold i en uændret høj kvalitet, er grebet ud af den blå luft.

Mere indhold for færre penge vil alt andet lige resultere i ringere indhold. Og formentlig også i endnu flere af de genudsendelser, som kun de færreste seere og lyttere anser for at være en kvalitet i sig selv.

Hvad den private del af mediebranchen skal regne med i et kommende forlig er der ingen, der ved.

Ifølge kulturministeren har regeringen "ambitioner om" at styrke den regionale og lokale journalistik. Men hvordan og i hvilket omfang har ministeren endnu ikke konkrete bud på.

Strukturforandringerne på mediemarkedet har sat de private mediehuse - som alt overvejende er dem, der producerer regional og lokal kvalitetsjournalistik - under pres.

Og en styrkelse af den regionale og lokale journalistik må og skal med i det kommende medieforlig.

Der er lang vej endnu, før et flertal i Folketinget kan præsentere det nye medieforlig.

Men det ligger i luften, at de politiske forhandlinger ikke vil føre til afgørende ændringer af den kurs, regeringen og Dansk Folkeparti har stukket ud.

Og så kan læserne, lytterne og seerne forvente at blive præsenteret for et forlig, der vil skabe historisk stor usikkerhed om mediernes muligheder for at spille rollen som demokratiets vogter og vagthund.