Indsigt

Politidirektør ved Fyns Politi, Kit Claudi Grøn-Iversen, mener, at den såkaldte tatovørsag har haft en kæmpe betydning i kampen mod banderne. Det var den, der slog hovedet på sømmet og fik Odense til at gøre op med banderne.

Da formanden for tatovørerne i februar 2017 valgte at stå frem for fortælle, at nogle tatovører i byen var blevet truet af folk med tilknytning til Black Army, var det første gang nogen fortalte, hvordan banderne arbejder. Hvor stor betydning havde det for den kamp, som siden blev indledt mod banderne i byen?

- Tatovørsagen og en anden sag om trusler mod en række udsatte borgere havde en kæmpestor betydning. For den aktiverede hele civilsamfundet. Sagen var hovedet på sømmet efter flere episoder, hvor Black Army havde kørt i optog gennem byen, og hvor de var meget synlige i gadebilledet. Og hvor de gennem deres ageren skabte utryghed. Da tatovørerne stod frem, var det muligt for Odense Kommune at tage initiativ til en række borgermøder, hvor vi kunne slå fælles følge i en kamp mod den kriminalitet, som disse grupper benytter sig af. Borgermøderne har kørt gennem længere tid, og de har jo givet os mulighed for at komme tættere på borgerne og forklare, at de altså godt kan tippe os anonymt. Vi vil hellere have, at de tipper os en gang for meget end en gang for lidt.

Førte de to sager med tatovørerne og de udsatte andre sager med sig?

- Nej. Ikke konkrete sager, der er endt i retten endnu. Men som sagt så gjorde de det muligt for os at få borgerne til at tippe os. Og det er et vigtigt redskab i forhold til det arbejde, vi skal udføre. Og så gjorde det jo, at vi rykkede sammen som by og sagde nej til, at banderne skulle have lov til at dominere gadebilledet så meget, som de gjorde på et tidspunkt.

I 2017 lukkede Black Army sit klubhus på Nyborgvej, og siden annoncerede klubben, at banden officielt var ophørt med at eksistere. Men hvordan ser situationen ud, når man kigger på den organiserede kriminalitet i en by som Odense?

- Da Black Army dukkede op i sommeren 2013, var det sådan set de samme folk, der stod bag den organiserede kriminalitet som eksempelvis salg af narko, hvidvaskning og så videre. Og selv om Black Army ikke eksisterer mere, så er det jo stadig de samme kredse, som vi ser er aktive nu. Men vi har fået lukket af fra udefrakommende grupperinger og lukket ned fra de åbenlyse konfrontationer, som vi på et tidspunkt så i byen.

Kampen mod banderne fortsætter, men hvad gør I for at hindre, at en ny bande opstår eller andre får momentum igen?

- Vi bliver ved med at holde trykket på dem, og vi er meget opmærksomme på, hvad der foregår. Det kan man bare se med de seneste dages indsatser på Bøgetorvet. Og så har vi gennem bandepakker og en vidnesikkerhedspakke, der er på vej gennem Folketinget, fået nye værktøjer, som vi kan bruge i kampen mod banderne. Mellem de 10 fynske borgmestre er der også indgået en musketéred om, at de ikke skal have lov til at etablere sig eller vokse sig store nye steder. De skal have det så svært som overhovedet muligt.