Velgørenhed

Efter lukningen af Radio 2000 er boet gjort op, og det overskydende beløb doneret til Gartnergårdens Ridecenter, der hjælper handicappede med oplevelser på hesteryg.

Ringe: - Vi fik begge en smule tårer i øjnene, da jeg ringede til Nanna og fortalte, at ridecenteret skulle have de 51.500 kroner, der er tilovers efter lukningen af radioen, fortæller kasserer i Radio 2000, Helge Nielsen. Han er sammen med formanden, Ole Tuesen, og bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen mødt op på Gartnergårdens Ridecenter 5. april for at aflevere pengene til indehaveren, Nanna Let Wittenhoff. “ Vi havde flere emner inde, men i bestyrelsen valgte vi at donere pengene til Gartnergårdens Ridecenter, fordi de hjælper både børn og voksne med handicap, og vi tog også hensyn til, at de ikke får tilskud andre steder fra Helge Nielsen - Det er helt overvældende og jeg er beæret over, at de har tænkt på mig og på stedet, for der kommer mange handicappede igennem her, der kan få glæde af pengene, siger hun med et stort smil.

Nøje udvalgt

Og netop det, at ridecenteret har tilbud til handicappede, var udslagsgivende, da bestyrelsen bag Radio 2000 skulle afgøre, hvad de 51.500 kroner skulle bruges til. - I vedtægterne står der, at hvis radioen ophører, skal det overskydende beløb tilfalde en organisation i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi havde flere emner inde, men i bestyrelsen valgte vi at donere pengene til Gartnergårdens Ridecenter, fordi de hjælper både børn og voksne med handicap, og vi tog også hensyn til, at de ikke får tilskud andre steder fra. Vi mente, vores penge kunne gøre bedst gavn her, siger Helge Nielsen.

Mere legetøj