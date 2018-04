Mens fynsk fodbolds eneste Superligaklub forbereder sig til Lyngby-kampen, raser debatten om følelserne i odenseansk fodbold. Om OB kontra de mange små og store traditionsklubber. Og den socialdemokratiske viceborgmester Tim Vermund pustede forleden til det evigt ulmende bål, da han appellerede til, at omverdenen dropper den evige jalousi og skepsis mod OB. Det bremsede politikernes mod til at træffe de rigtige beslutninger i OB-sager, mente Vermund. “ Der er vel intet politisk eller i omverdenen, som nu hindrer OB i at skaffe bedre faciliteter

Siden har diverse skribenter præget debatten. Indlæggene - og det er ikke dem i fodboldstøvlerne - afspejler de mange dybe følelser, der i sidste ende er drivkraften i fodbold. I modsat fald kunne tiden bruges bedre på at lufte sølvpudlen nede på åstien, eller pleje de økologiske, bolivianske grøntsager. Men debatten har blot intet med de aktuelle sportslige udfordringer i OB at gøre. Der er vel intet politisk eller i omverdenen, som nu hindrer OB i at skaffe bedre faciliteter. Senest har anfører Kenneth Emil Petersen ironiseret over, at det drypper fra taget, og at der til tider lugter af kloak i klubhusets gange. Lige dér må man bare sige: Jamen, så indkald eventuelt de bedste handymen blandt medlemmerne - eller endda sponsor-baglandet - til en munter, svedfyldt arbejdslørdag. Som de gør det i andre klubber i Otterup, Hårslev og Langtved. Den nye direktør Enrico Augustinos har da også varslet, at han vil besigtige problemerne og eventuelt få dem midlertidigt klaret.

I efteråret blev der efter en langvarig debat vedtaget en løsning på OB's behov for flere og bedre baner. Det handlede mest om amatørklubben OB's bredde- og den almindelige ungdomsafdelings behov. Indirekte gavner det også Superliga-truppen. Kommunen bevilgede to kunstgræsbaner i Ådalen, og der kommer to nye baner på det gamle jernbaneterræn på Falen - så Kildemosen, Bolbro, Posten, Enghaven og OB - får to ekstra baner til rådighed. For en lang række klubber og OB blev der besluttet en løsning, som samlet koster 24 millioner kroner. Der resterer nu for begrebet "OB" en løsning på behovene i klubhuset i Ådalen, hvor den professionelle afdeling deler pladsen med menige spillere. Pengefodbolden i OB, herunder elite-ungdomsarbejdet, ligger under aktieselskabet Odense Sport & Event, og det selskab ved, at man ifølge lovgivningen selv skal betale for den opgraderings-plan, som der lige nu er flere modeller for, erfarer Sport Fyn. Så Superliga-holdet endelig får optimale forhold til det daglige arbejde.

Om Odense Sport Event A/S - med formand og hovedaktionær Niels Thorborg i spidsen - vælger at bygge et 19 etager højt og nyt stribet klubhus, eller om- og tilbygger på stedet, bør kort sagt ikke influere på de bevillinger, som det øvrige idrætsliv har behov for i det kommende år. Selve debatten om, hvorvidt OB følelsesmæssigt er hele byens og øens hold, er en anden sag. OB er i hvert fald øens eneste Superligaklub, indtil der eksempelvis dukker en fynsk-canadisk rigmand op og vil føre sin barndomsklub i Odense frem i verden.

Om OB er hele byens hold? Det er et faktum, at der vel er en tredjedel, som ikke sover i stribet pyjamas. Og så er der dem, som kun følger med, når der er succes. I Aarhus og Aalborg har man i vore dage et mere entydigt fodboldbillede.