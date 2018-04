25-årige Mads Frederik Jørgensen mand fra Ullerslev, der sidste år blev skudt og overfaldet på åben gade i Kølstrup, er nu selv blevet dømt for våbenbesiddelse. Sammen med to bekendte er han samtidig fundet skyldig i at opbevare store mængder stoffer.

Men politiet havde også fået en mistanke om, at kredsen omkring Mads Frederik Jørgensen var i færd med at hamstre våben og ammunition. På den baggrund valgte politiet at skride til handling.

Ud over to adresser i Langeskov drejer det sig om en adresse i Ullerslev. Det skete på baggrund af længere tids efterforskning af besiddelse og videresalg af narkotiske stoffer.

Torsdag blev han og to andre unge således dømt ved byretten i Odense for besiddelse af våben og narko. Mens Mads Frederik Jørgensen og Jeppe Brigsted Thagesen hver fik en dom på tre års ubetinget fængsel, blev Kasper Møller Hansen idømt en fængselsstraf på tre år og seks måneder.

Tre personer med relation til en tysk rockergruppe er efterfølgende blevet varetægtsfængslet i den sag, der forventes at komme for retten senere på foråret. Men også hovedpersonen selv har tilsyneladende problemer med at overholde loven.

Tidligere i denne uge blev en fjerde person, Casper Rasmussen, ligeledes idømt fængsel for besiddelse af store mængder narko i en sag fra Munkebo. Han blev samtidig kendt skyldig i at have kørt Mads Frederik Jørgensen til P-pladsen ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter den 4. oktober 2017. Her mødtes de med en person, som de mistænkte for at være involveret i overfaldet få dage tidligere.

For at virke overbevisende havde de medbragt en pumpgun, som den 25-årige mand fra Ullerslev angiveligt havde liggende i sit skød. Dog uden på noget tidspunkt at rette den mod manden.

Episoden indgik ikke torsdagens retssag, bemærker forsvarsadvokat Klaus Ewald.

- Det kan jo undre, hvis man mener, at min klient har været til stede. Som forsvarsadvokat kunne jeg være fristet til at sige, at det må skyldes et utilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale, tilføjer han.