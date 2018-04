- Set i bakspejlet kan man selvfølgelig overveje om firmaet skulle have været bygget lidt langsommere op. Men det er jo altid nemt at være klog bagefter, siger Brian Kej.

I 2016 blev Brian Kej kåret til Årets Iværkssætter i Faaborg-Midtfyn Kommune, fordi hans firma var vokset fra to til otte ansatte på relativt kort tid. På det tidspunkt udtrykte han en bekymring for, om likviditeten i selskabet kunne følge med.

- Vi har haft nogle - måske også for store projekter - hvor indtjeningen var for lille. Vi havde et godt ry for ikke at forlade et projekt, før det var i orden, men det kan jo godt koste nogle penge, siger han.

Brian Kej, der siden 2014 havde opbygget en tømrerforretning med 10 ansatte, oplyser, at konkursen blandt andet skyldtes, at det har været dyrt at starte op. Det i kombination med nogle uheldige sager, kostede virksomheden livet.

Af Statstidende fremgår det, at tømrermester Brian Kej, Industrivej 4, Broby, den 27. marts er taget under konkursbehandling efter en begæring modtaget den 19. marts.

Michael Nielsen fra Midtfyns Totalservice, der ejer bygningen Industrivej 4, som tømrerfirmaet lå i, var ikke længe om at beslutte sig for at overtage tømrervirksomheden. Han skulle lige bruge et døgns tid til at tænke sig om, da konkursen var en realitet, men så handlede han hurtigt og fik en aftale med kurator om at købe alle aktiviteter ud af boet.

- Jeg skulle lige vende det natten over, men jeg var egentlig ikke rigtig i tvivl. Vi skulle jo lave de investeringer på et tidspunkt, så dagen efter konkursen var vi på banen. Vi blev meget hurtigt enige med kurator om at købe det hele. Det passer perfekt ind i vores virksomhed. Vi har jo i forvejen en tømrerafdeling med syv mand, og så kunne vi supplere op med, hvad vi manglede af maskiner og grej, fortæller Michael Nielsen.

Selv om han også overtager 11 ansatte og nu råder over i alt 18 tømrere, er Michael Nielsen ikke i tvivl om, at der bliver noget at lave for alle.

- Vi har brug for alle arme og ben i øjeblikket, for vi har så travlt, at man næsten skulle tro, det var løgn. Det har de fleste i øjeblikket, for der er jo opsving overalt. Men vi har fundet en lille niche, hvor vi i forbindelse med vores skadesservicearbejde laver håndværkerarbejdet efterfølgende. Det passer fint i vores kunders program, at de har én at handle med, uanset om det er maler- eller tømrerarbejde, der skal udføres, fortæller Michael Nielsen.

Men det må være lidt mere end skades-service, I skal lave, hvis 18 tømrere skal beskæftiges?

- Det er det også. Nu tør vi godt begynde at binde an med andre tømreropgaver også. Nu har vi kapaciteten, så det ville være dumt at sige nej til jobbene, siger Michael Nielsen.