Hjemmekampen mod Hvidovre tidligere på sæsonen kalder Peter Lyø for en af de bedste, begge hold har spillet i år. Og da det lykkedes sjællænderne at vinde den, medgiver træneren, at Hvidovre, når de er på toppen, er stærkest.

- De har været gode til at blokere imod os, og de havde læst spillet godt, og vi har selv arbejdet med blokeringsspillet for at stoppe deres angreb. Vi kan godt komme til at se Kristoffer Abell som hæver igen, for han har gjort det rigtig flot, siger træneren om det træk, han havde god succes med mod Gentofte i semifinalen.

De to holds seneste møder er endt med sejre til sjællænderne på 3-2 og 3-1, og Marienlys-træner Peter Lyø håber, at nogle justeringer er nok til at slå Hvidovre denne gang.

I det første møde mellem de to hold var Marienlyst hæmmet af, at holdets to beachvolleyball-spillere netop var hjemvendt fra en lang rejse til Kina. Og denne gang har optakten heller ikke været optimal for fynboerne. Både Peter Lyø selv og flere spillere har misset træninger med sygdom, og selv om alle forventes klar til fredag, så har det kostet lidt i forberedelsen, fortæller træneren.

Peter Lyø tror dog på sit holds chancer - hvis mandskabet, som har været vant til at løfte trofæer, kan finde motivationen.

- Når jeg spørger, så siger de, at de er opsatte på at vinde, men jeg har stadig en tvivl. Det er ikke sikkert, at de er så sultne efter at have vundet mesterskab og pokalen. Jeg forsøger at sælge det som, at vi kan ende med guld i pokalen, sølv til nordisk mesterskab og bronze i ligaen. Vi kunne selvfølgelig have vundet mere, men jeg synes, det ville være en godkendt sæson. Om det så bider på dem, må vi se. Ellers må jeg sætte dem ind, som ikke har vundet så meget, siger træneren.

Første opgør i serien, som spilles bedst af tre kampe, serves i gang 18.30 i Marienlystcentrets hal 4.