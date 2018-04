Aarup: En isbil, fiskebil og ostebil.

Du har hørt om alle tre ting, ik', men hvad med en kødbil?

Kødbiler er ikke noget, du ser hver dag, men de findes. Primært i København, men nu dukker der snart en op på Fyn også.

Slagter Per Rasmussen og 21-årige Simone Jensen har nemlig etableret virksomheden Fyns Gourmetkød, og salget af kød skal foregå via en salgsbil. Opskæringen af kødet, tilberedningen af røgvarer og bagningen af leverpostejen kommer til at foregå på Bredgade 57 i Aarup, men der kommer ikke til at ligge slagtervarer i butiksvinduet, fortæller Per Rasmussen.

- Man kan selvfølgelig godt lige kigge ind, hvis man mangler et eller andet, men idéen er, at salget skal foregå via vores salgsbil.

Endnu er der ikke kommet logo på bilen, og der er også noget med strømmen, men det hele skulle være fikset inden onsdag, hvor Per Rasmussen og Simone Jensen indvier kødbilen på torvedag i Odense. Indtil videre har de fået en stadeplads to gange om ugen på Sortebrødre Torv i Odense, og en gang om ugen placerer de kødbilen på Ringe Torv.

-Vi håber, at folk er nysgerrige. At de vil være åbne for at købe kød på den måde, siger Per Rasmussen, som blev udlært slagter for 30 år siden.