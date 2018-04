Kerteminde: Helt usædvanligt bliver der kampvalg i Kultur- og Fritidsudvalget, når udvalget på mandag skal vælge en ny formand.

Det er tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V) og Borgerlistens enlige byrådsmedlemn, Allan Thomsen, der begge går efter at tage over efter Tine Riis Kristensen, der har fået orlov fra byrådet i tre måneder.

Tine Kristensen nåede kun at være formand for udvalget et par måneder, inden hun i sidste måned søgte byrådet om orlov for at koncentrere sig om sit job som social- og sundhedsassistent.

- Det er halvandet år siden, jeg blev færdiguddannet, og jeg har brug for 100 procent at koncentrere mig om mit arbejde, og i hvilken retning jeg skal udvikle mig i fremtiden. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver for frustreret, som det er lige nu - også i forhold til min rolle som mor over for mine børn, og for at jeg kan være den rollemodel, jeg gerne vil være, fortalte Tine Riis Kristensen ved sidste byrådsmøde.