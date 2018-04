Vibeke Hastrup, der lørdag den 7. april fylder 60 år, har medvirket i flere film, blandt andet i børnefilmene "Sunes familie", "Bertram & Co" og "Krummerne - så er det jul igen".

Det er også blevet til roller i voksenfilm, senest med en mindre rolle i Gabriel Tzafkas film "Thorn" fra 2017.

Hun har også optrådt på teatre, ligesom hun har lagt stemme til Disney-film, reklamer og indtalt lydbøger.

Men det har været nødvendigt at gå alternative veje, har Vibeke Hastrup fortalt. For når de store roller udebliver, så må man prøve noget andet.

- Jeg tror, at man som menneske er nødt til at vide, at når der er meget modstand på det, man har gang i, så er det fordi, det er forkert. Så er man nødt til at sætte sig ned, trække vejret og mærke efter.

Den erkendelse har fået hende til at supplere skuespillet med foredrag, coaching og kommunikation.

Desuden bruger hun sin erfaring fra scenen, når hun underviser i stresshåndtering og præsentationsteknik. Det har blandt andre ansatte i Forsvaret haft glæde af.

Vibeke Hastrup er opvokset i Vedersø og Ringkøbing, hvor hun i ungdommen drømte om at blive skuespiller. Det lykkedes, og efter et ophold på Ryslinge Højskole blev hun i 1981 færdiguddannet fra Statens Teaterskole.

Den første rolle fik hun i komedien "Goddag, er De min far" på Det Ny Teater.

I en årrække dannede hun par med kollegaen Søren Sætter-Lassen med hvem hun har to sønner.

Den ene, Jens Sætter-Lassen, er gået i sine forældres fodspor og har blandt medvirket i den historiske tv-serie "1864", ligesom han som sin far spiller med i "Badehotellet". (Ritzau)