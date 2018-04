Hvis musikchefen skal være lidt "hyp alle mine heste"-agtig, glæder han sig over, at komponisten Carl Nielsen og dirigenten og violinisten Nikolaj Znaider bliver knyttet endnu tættere til orkestret. Det sker, når Carl Nielsen Konkurrencen fra 21. marts 2019 optræder i nye klæder, og når Znaider over de kommende år dirigerer alle Carl Nielsens symfonier.

Musikchefen forklarer, hvad intentionen bag konkurrencen er:

- At finde morgendagens stjerner, at fejre Carl Nielsen og at præsentere hans musik for en bredere kreds. For at understrege at Carl Nielsen ikke kun er for en smal elite, men også fortjener forankring hos unge mennesker, indleder vi konkurrencen med en koncert med Carl Nielsen Ungdomsorkestet. Nikolaj Znaider er solist i Carl Nielsens "Violinkoncert", og koncerten bliver gentaget i Aalborg og København.

Nikolaj Znaider, der som den hidtil eneste dansker har vundet Carl Nielsen Violinkonkurrencen, spiller også en hovedrolle i fejringen af Odense Symfoniorkesters 75-års jubilæum i 2021. Frem mod jubilæet indspiller orkestret under ledelse af Nikolaj Znaider Carl Nielsens seks symfonier. I september i år dirigerer han"Symfoni nr. 4 - Det uudslukkelige" ved to koncerter.

- Znaider dirigerede orkestret ved vores fjering af Carl Nielsens 150-års fødselsdag, og han fortolker Nielsens musik på en måde, der klæder orkestret perfekt. Han har en sjælden indlevelse i Nielsens særlige fandenivoldskhed og humor. Når han dirigerer, kan man høre de danske rødder!