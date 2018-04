Hvis Langelands Jazzklub havde været et ægteskab, ville der ikke være længe til, den ville kunne fejre guldbryllup. Klubbens 34-årige formand Mikkel Oldenburg betragter tiden som en elastik, og han har dyb respekt for at stå i spidsen for Langelands Jazzklub, som har formået at opretholde gnisten igennem 46 år.