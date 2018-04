Langelands Jazzklub går sammen med Langeland Bibliotek for at skabe en aften dedikeret til digte og jazz.

Ideen om et samarbejde mellem Langelands Jazzklub og Langeland Bibliotek blev født helt tilbage i 2016, da Langeland Kommune inviterede til borgermøder som et indspark til at få lavet en ny kulturpolitik. Siden har bibliotekschef Anni Bagge Jensen og Mikkel Oldenburg, der er formand for Langelands Jazzklub, holdt møder om, hvordan man kunne kombinere litteratur og jazzmusik.

Rudkøbing: Et nyt partnerskab udfolder sig onsdag den 11. april, hvor Langeland Bibliotek i samarbejde med Langeland Jazzklub indbyder til jazz og digte. Her vil man kunne opleve den lokale digter Knud Pedersens ord ledsaget af danske og internationale jazzmusikeres blå toner.

Bibliotekschefen glæder sig over, at Langeland Bibliotek som en offentlig kulturinstitution kan være med til at understøtte det private initiativ.

- Og hvis man arbejder sammen, kan det være, at der kan opstå noget, som er mindst ligeså fantastisk som, hvis man var hver for sig. Det er heller ikke en idé, vi selv var kommet i tanke om. Jeg har slet ikke forstand på jazzmusik, men det har de i jazzklubben, siger Anni Bagge Jensen, der også har bidt mærke i, at jazzklubben har fået en formand med stor virkelyst:

- Det er en virkelig spændende formand, de har, med rigtig mange spændende ideer. Det er jo en meget traditionsrig og gedigen jazzklub, vi har, og så er det en gave, at de har fået sådan en ung og iderig formand med en masse kontakter, siger hun.

Begivenheden "Jazz og digte" finder sted på Langeland Bibliotek onsdag den 11. april klokken 19.00, og billetten koster 150 kroner. Den kan købes i åbningstiden hos Casa Bonanno i Rudkøbing eller på nettet.