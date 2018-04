Fredning

Miljøordførerne fra S og EL tager det seriøst, at borgerlige ønsker at fratage Danmarks Naturfredningsforening beføjelser. Enhedslistens miljøordfører er kandidat til præsidentposten for DN.

Forslag: Der er endnu ikke sat blæk på et forslag, der skal fjerne Danmarks Naturfredningsforenings lovfæstede ret til at rejse fredningsforslag, men alene risikoen for, at forslaget kan blive en realitet, gør indtryk hos oppositionen.

- Det er muligt, at det indtil videre kun er Venstre og Liberal Alliance, som mener, det er en god idé at fratage DN beføjelsen, men Dansk Folkeparti er enig, så man kunne frygte, at Det Konservative Folkeparti kunne blive klemt og ikke se det som en sag, man ønsker at gå imod, siger Christian Raabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.

Derfor ser han med alvor på forslaget, som de borgerlige miljøordførere fra DF, LA og Venstre fremkom med i avisen Danmark tirsdag 27. marts. Det gjorde de på baggrund af helt aktuelle fredningssager fra Fredericia og Odense-Assens kommuner.

Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding er kandidat til præsidentposten for DN, som de borgerlige har i skudlinjen.

- Vi skal mobilisere og give dem kamp til stregen allerede nu. Dette er ikke alene et angreb på DN, det er et angreb på alle danskeres natur. Indtil videre har ordførerne blot luftet deres utilfredshed med, at DN har den lovbestemte ret. Det er en holdning, vi godt kender, og jeg har noteret mig, at de konservative har meldt ud, at de står fast på, at de støtter DN i denne her sag, siger Maria Reumert Gjerding med henvisning til den konservative miljøordfører Mette Abildgaards blanke afvisning af sine borgerlige kollegers angreb på DN.

- Og jeg tror ikke, at vi her og nu vil se, at man fremsætter et forslag, som et af regeringspartierne overhovedet ikke kan bakke op om, siger Maria Reumert Gjerding.