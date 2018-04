OK18. Bondo bør trække sig

I et læserbrev 4. april ønsker Lasse Haugaard Pedersen - medlem af DSU's forretningsudvalg - et opgør med Moderniseringsstyrelsen, som blev oprettet 30. oktober 2011, efter at den socialdemokratiske Helle Thorning Schmidt regering var tiltrådt 3. oktober 2011. Og det var selvsamme regering, der ved konflikten i 2013 gennemførte et lovindgreb, hvor især lærerne føler sig ramt og kørt over, fordi de skulle undervise mere i arbejdstiden.

Det var altså et ansvarligt socialdemokrati, der opnåede flertal i Folketinget for et nødvendigt indgreb.

Moderniseringsstyrelsen er staten - de offentlige arbejdsgivere, hvis hovedopgave er at få samfundet til at fungere. Og det er folkevalgte fra forskellige partier, der har påtaget sig opgaven at forhandle med arbejdstagerne, som har valgt en lærer som frontfigur, og som med en såkaldt musketéred ud i solidaritetens hellige navn forsøger at skyde sig igennem og sætter forhandlingerne i stå med - så vidt oplyst - urimelige og horrible krav, som ingen ansvarlig leder kan imødekomme.

Næsten før forhandlingerne var kommet i gang, sendte fagbevægelsen det første strejkevarsel og signalerede dermed, at man ønskede konflikt og åbenbart ikke forhandling.

Strejken er så snedigt tilrettelagt, at den rammer hårdt og brutalt, og derfor må der svares igen med en omfattende lockout, så konflikten kan standses hurtigt.

De offentlige arbejdsgivere har ingen interesse i offentligt ansatte, som ikke får en ordentlig løn for deres arbejde og føler tilfredshed ved at gå på arbejde i samfundets interesse, men de har et ansvar for at få samfundsøkonomien til at hænge sammen Så vidt oplyst har arbejdsgiverne vist en fremstrakt hånd og vilje til en overenskomst, men fagbevægelsen har hidset sig op og vil afprøve strejkevåbnet.

Derfor samlede man 10.000 tillidsfolk til et stormøde i Fredericia for at få dem til at gå i takt med Anders Bondo Christensen i front som chefforhandler.

Hvad har et sådant møde ikke kostet? Hvem får noget ud af det?

Det bliver medlemmerne, der selvvalgt bliver en del af taberne, og den anden del bliver samfundet, som bliver ramt og skal samle op på det tabte efter en konflikt. Kom tilbage til forhandlingsbordet.

Anders Bondo Christensen har tidligere tilbudt at trække sig som chefforhandler. Måske var det en god idé at gøre det nu.