Da Christian Tafdrup fyldte 30 år, bladrede han Politiken igennem.

Da han nåede til siderne med navnestoffet, blev han skuffet. Ingen steder kunne han se det stå, at han trådte ind i et nyt årti.

Søndag den 8. april fylder filminstruktøren og skuespilleren 40 år, og meget har ændret sig på 10 år.

- Jeg kan huske, at jeg dengang blev dybt frustreret over, at ingen ville skrive, at jeg blev 30, siger Christian Tafdrup grinende.

Han har altid været meget fokuseret på alder, fortæller han, og han har flere gange brugt tallene som en skillelinje mellem succes og fiasko.

- For 10 år siden havde jeg en forestilling om, at inden jeg blev 40, skulle jeg have lavet tre spillefilm og være etableret som instruktør. Jeg synes, der er en naturlig grænse omkring de 40, hvor man skal have vist flaget. Og det har jeg været sindssygt stresset over i mange år, siger Christian Tafdrup.

Med filmen "En frygtelig kvinde", der fik premiere i vinter, nåede Christian Tafdrup at instruere sin anden spillefilm, inden han fyldte 40, og med novellefilmen "En forelskelse" fra 2008 er missionen om de tre film inden de 40 godkendt, konkluderer han.

Christian Tafdrup blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2003.

Siden da har han optrådt i en lang række teaterforestillinger og i film og tv-serier som "Efter brylluppet", "Borgen" og "Lærkevej".

Men det er i rollen som instruktør, at hans hjerte for alvor banker for filmfaget. Det har dog taget ham mange år at nå dertil, hvor han turde sige det højt.

- Jeg synes, det er sindssygt sjovt at lave film, også sjovere end at spille skuespil. Det er det, der tilfredsstiller mig allermest. Det gør mig lykkelig, fortæller han.

Fem dage inden sin 40-års fødselsdag tog han hul på jobbet som teaterinstruktør på Aarhus Teater, hvor han skal instruere forestillingen "Biedermann og brandstifterne".

Men sine kreative kræfter har Christian Tafdrup også sat ind på at skrive en ny film i samarbejde med sin bror, Mads Tafdrup.

Missionen er at skrive og instruere tre film i løbet af det næste årti, for ambitionsniveauet er fortsat højt.

Men også det har Christian Tafdrup fundet sig bedre til rette i.

- Jeg synes, livet er bedre nu. Jeg har en familie, og jeg laver det, jeg har drømt om. Det er, som om at nu er der erobret noget land, og jeg skal bare fortsætte. (Ritzau)