Middelfart: Befinder man sig i eller omkring Middelfart og planlægger at køre via Hessgade, så skal man forberede sig på, at en lastbil i øjeblikket er fanget i viadukten, hvor den holder og spærrer i den ene vejbane. Tilsyneladende havde chaufføren ikke taget højde for, at køretøjer over tre meter ikke kan komme igennem viadukten, hvorfor ladet på hans lastbil nu er brast sammen.

Umiddelbart kan man dog køre udenom lastbilen, selvom man kommer via Hessgade og skal op til Brovejen. Så længe man er klar til at væbne sig med tålmodighed og holde tilbage for de modkørende biler.