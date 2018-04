Her begyndte Annette Burchall også at dukke op, når hendes ømme muskler trængte til behandling.

Når frisøren skulle på toilettet, var hun nødt til at gå gennem baglokalet i blomsterforretningen. Sådan kom de to kvinder hinanden ved i de år, hvor de drev deres forretning ved siden i hinanden i Den gamle Købmandsgård på Jernbanegade i Langeskov.

Langeskov: Når Annette Burchall skulle have farvet hår i Karina Gades frisørsalon , kunne hun sagtens stå med farven i håret, mens hun stod i sit baglokale og bandt buketter i sin blomsterforretning, Annette's Blomster, som lå ved siden af salonen. Når det var tid til at skulle have farven skyllet ud, kom Karina Gade ind og hentede hende tilbage til vasken.

Jesper Cordt flyttede ud i 2002. Han havde indtil da drevet sin klinik i sin lejlighed i bygningen, men han synes, at huslejen var for dyr, og han og hans kone havde også et ønske om at stifte familie og få deres eget hus.

- Så vi byggede hus i Gyldenlund, hvor jeg også fik mulighed for at adskille det private fra klinikken, forklarer han.

I 2011 flyttede Karina Gade salonen hjem til sig selv på Stavnsagergyden.

Hendes mand, Kent, arbejdede som rejsemontør, og hun var derfor ofte alene med sin søn, Frank, og derfor så hun en fordel i at kunne have sin forretning på privatadressen, og det ville samtidigt også spare hende for penge.

- Det var et godt valg. Kunderne fulgte jo med, så det var slet ikke én beslutning, der betød noget for min salon, fortæller hun.

For Annette Burchalls vedkommende blev pladsen i Jernbanegade simpelthen for trang. I 2005 flyttede hun 200 meter længere hen ad vejen og ind i den gamle smedje på Grønvej.

- Jeg blev mere synlig her. Jeg kom tættere på centret og de gode parkeringsmuligheder. Jeg ville også hellere eje mine lokaler end at leje dem, pointerer hun.