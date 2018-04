"Fynske Motorvej lukket i vestlig retning ..."

"Trafikken står stille mod Fyn, og vi lukker nu vestgående spor ..."

"I forbindelse med uheldet på motorvej E20 er begge retninger spærret ..."

Pendlere og andre, der jævnligt kører på den Fynske Motorvej, vil nikke genkendende til meldinger som disse. Det sker i gennemsnit mere end en gang om måneden, at politiet er nødt til at lukke det ene eller begge spor på E20 over Fyn, når der skal ryddes op efter uheld.

Så længe har E20 været lukket 04. april 2018: Cirka en time28. marts 2018: Knap en time20. marts 2018: Få minutter12. marts 2018: Flere timer06. marts 2018: Flere timer15. februar 2018: Cirka tre timer24. januar 2018: Cirka tre kvarter16. januar 2018: Cirka to timer27. december 2017: Kortvarigt20. december 2017: Flere timer30. november 2017: Kortvarigt10. november 2017: Kortvarigt03. november 2017: 25 minutter29. oktober 2017: Cirka to timer26. oktober 2017: Cirka to timer26. september 2017: Cirka 15 minutter19. september 2017: Cirka 45 minutter09. september 2017: Cirka to timer19. august 2017: Fem minutter07. april 2017: Godt en timeKilde: Fyens.dk, Vejdirektoratet og Fyns Politi

Det viser en optælling, som Fyens.dk har lavet. 20 gange siden april 2017 har trafikanter på den Fynske Motorvej måttet holde stille eller finde alternative ruter ad landevejene, mens politi og redningsmandskab eller vejhjælp har arbejdet på motorvejen.

Senest måtte trafikken onsdag eftermiddag standses ved Nyborg, hvor en lastbil var brudt i brand i retning mod Sjælland. Bilen holdt mellem frakørsel 44, Knudshoved, og Storebæltsbroen, og der blev lukket for trafikken mod Sjælland i knap en time.

Ud på aftenen var det atter nødvendigt at lukke det østgående spor kortvarigt for at få lastbilen transporteret væk.