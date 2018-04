Lørdag den 7. april er området omkring Torvet i Nyborg fyldt til randen med sjove aktiviteter for både store og små. Det er samtidig sidste frist for at deltage i avisens sundheds-konkurrence.

Nyborg: Vejrguderne er med os. Det tegner nemlig til at blive tørvejr, når Fyens Stiftstidende, Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Biblioteker inviterer til stor aktivitets- og sundhedsdag på Torvet i Nyborg lørdag den 7. april .

Arrangementet er samtidig kulminationen på avisens artikelserie "Sund i Nyborg", hvor vi de seneste tre-fire uger har sat fokus på folkesundheden i Nyborg Kommune.

Lørdag klokken 9 arrangerer NGIF en morgengåtur på Volden, mens en række af dagens øvrige aktiviteter begynder ved 10-tiden. Det gælder blandt meget andet parkour, streetfodbold, gamle lege, QR-kodeløb, basketlege, lansedyst på tomandscykler, sundhedseksperimentarium samt den otte meter høje klatrevæg, der troner på pladsen foran biblioteket.

I haven bag biblioteket er der mulighed for at styrke både krop og sjæl, når Kirsten Louise Pedersen introducerer til yoga klokken 10.30 og 11.30, mens Roze Milene introducerer til qigong klokken 11 og 12.

Tilbage på selve Torvet kan man blandt andet deltage i fodboldturnering, der begynder klokken 10.15, et fælles latterkursus klokken 11.15, gratis smagsprøver på sund mad klokken 12 samt en teaterforstilling for børn klokken 12.15.

Derudover byder dagen blandt andet på underholdning ved Danehofgardens Drumkorps samt tale ved formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Reimer Christiansen (V). Udvalget har bevilget godt 30.000 kroner til afholdelse af arrangementet, der løber frem til klokken 13.

Alle aktiviteter er gratis, men det er nødvendigt med forhåndstilmelding til fodboldturneringen og børneteatret.

Lørdag den 7. april er samtidig sidste frist for at deltage i avisens konkurrence "Sundhed for mig er...", hvor du skal sende et par linjer, der færdiggør sætningen sammen med et billede af aktiviteten.

Send dit bidrag til adressen nyborg@fyens.dk - så deltager du i en lodtrækning af præmier sponsoreret af byens butikker. Vinderne vil blive offentliggjort på dagen.