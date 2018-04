Sådan kan det gøres

Tilbuddet Fit og Najs hjælper børn med overvægt i Nyborg, og det har haft så god effekt, at det er blevet udvidet til også at gælde 15-18 årige.

Nyborg: Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvordan man skal tabe sig som barn eller ung. Man kan nemt blive fristet af kammeraterne, og måske er det ikke så let at komme af sted til håndbold eller badminton.

Derfor har Nyborg Kommune et tilbud, der hedder Fit og Najs, hvor børn i alderen 6-14 år kan få individuel vejledning, læring om kost og motion og faste samtaler hver sjette til ottende uge.

Hvad er Holbækmetoden? Holbækmetoden er en behandling af overvægtige børn, der blev opfundet af overlæge Jens-Christian Holm i 2013.Den bygger på en skræddersyet plan til hvert enkelt barn og familie.



Hovedpointer:



Morgenmad: Ingen coco-pops, cornflakes og lignende.



Frokost: Ingen leverpostej, rullepølse, kødpølse.



Eftermiddag: Et ordentligt måltid som eksempelvis havregryn, rugbrød, havregryn.



Aftensmad: Portionsanrettet med halv salat, kvart kød og kvart kartofler, groft pasta eller grove ris. Er man stadig sulten efter 20 minutter, må man få igen.



Maks en halv liter sukkerholdig drik om ugen.



Børn over 10 år må få for 10 kroner slik om ugen.



Fjernsyn og computer må bruges to timer om dagen efter klokken 17.00.



Hvis muligt skal man cykle eller gå i skole.



Man skal gå til organiseret sport som eksempelvis håndbold.

Projektet startede i Nyborg Kommune 2016 og bygger på den succesfulde Holbæk-metode, der tager udgangspunkt i simple kost- og motionsændringer.

I efteråret 2017 lavede man i Nyborg en evaluering af de 82 børn, der deltog i projektet, og her havde i alt 73,2 procent af børnene reduceret deres overvægt undervejs i forløbet. Samtidig var 16 børn kommet helt ned på normalvægten for deres aldersgruppe.

De gode resultater har fået kommunen til både at gøre Fit og Najs til et permanent tilbud, og samtidig startet et nyt projekt op, der skal gælde for de 15-18 årige og evalueres efter to år. Det glæder sundhedskonsulent i Nyborg Kommune Anne Mette Walmar Andersen.

- Det er et enormt vigtigt tilbud, fordi mange af de 14-årige stadig har brug for vejledning og støtte, og det kan de få nu. Hvis det stopper brat, når de er 14 år, er det ikke sikkert, de holder lige så godt ved, forklarer hun.