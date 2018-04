Cd-anmeldelse

"Instrumenternes dronning". Sådan vil mange gerne betegne orglet, og naturligvis ikke uden grund. De kan så meget, de mange piber, som der er blevet pustet liv i gennem århundreder.

De fleste kender til orglet fra kirkerummene, og det er også i et sådant, jazzpianisten og kirkemusikeren Henrik Sørensen har indspillet sit fjerde album med egne orgelimprovisationer. Denne gang sidder han ved orglet i Maribo Domkirkes prægtige rum og fører lytteren gennem rare oplevelser.

Dette album adskiller sig fra de forrige ved også at præsentere improvisationer over kendte værker, gerne naturligvis de jazzede af slagsen, blandt andre Abdullah Ibrahims "The Wedding", Jan Johanssons version af "Visa från Utanmyra" og "Emigrantvisa" og Bill Evans' "Time Remembered".

Henrik Sørensens jazzbaggrund og hans i flere sammenhænge fine hammond-orgelspil fornægter sig ikke . Hans lyst til at vise, at også kirkeorglet er uhyre velegnet til elegante, dansante eller fabulerende improvisationer, er da kun en fornøjelse - lyt for eksempel til hans folkevise-fortælle-udgave af "Ebbe Skammelsøn". Det helt store udtræk, bogstaveligt talt, bliver lytteren heller ikke snydt for, blandt andet i tre af hans egne, originale improvisationer, eksempelvis det næsten 12 minutter lange tonedigt "Dawn at Søndersø", i dets tydelige variation mellem det tyste og det frembrusende næsten en pendant til Carl Nielsens "Helios-ouverture".

Klassisk/jazz: Henrik Sørensen: "Organum Momentum IV"

