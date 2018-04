FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand er idømt en spilledags karantæne af Fodboldens Disciplinærinstans.

Det meddeler instansen under Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag i en pressemeddelelse.

Baggrunden er Kasper Hjulmands opførsel, da han skulle sige tak for kampen, da FC København i den seneste runde i Alka Superligaen havde besejret FC Nordsjælland 2-1.

- Da Kasper Hjulmand derefter skulle sige tak for kampen, sagde han "tillykke med sejren" til dommerkvartetten.

- Kampens hoveddommer, Peter Kjærsgaard-Andersen, følte, at FC Nordsjælland-træneren med den kommentar stillede spørgsmålstegn ved dommerkvartettens integritet, og han indberettede derfor Kasper Hjulmand, skriver disciplinærinstansen i meddelelsen.

Selve kampen i Telia Parken fik en nervepirrende afslutning, efter at Ernest Asante havde bragt FC Nordsjælland foran i første halvleg.

Efter 76 minutter udlignede Rasmus Falk for FCK, mens sejren blev sikret fire minutter inde i overtiden, da Federico Santander scorede på et hovedstød.

Forinden var FCN blevet reduceret til ti mand, da indskiftede Mikkel Damsgaard fik sit andet gule kort.

Disciplinærinstansen skriver, at Kasper Hjulmand i situationen har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd, og at FCN-træneren dermed har overtrådt Etisk Kodeks.

Træneren erkender i kendelsen, at beskrivelsen af forløbet er korrekt. Kasper Hjulmand forklarer her, at han på vej hen til dommerne sagde "tillykke med sejren" til flere FCK-spillere, og at han gentog ordene, da han trykkede hånd med dommerne.

- Som jeg også nævnte i omklædningsrummet for Peter (kampens dommer, red.), er det selvfølgelig en dum bemærkning, men jeg finder det yderst bemærkelsesværdigt, at dette er nok til en indberetning.

- Det virker på mig som en total overreaktion set i lyset af, hvad jeg selv måtte stå model til fra fjerdedommeren, eller hvad modstanderens træner gjorde efter deres scoring, eller hvad man ellers ser hver uge efter kampe, hvor jeg har hørt helt andre og mere voldsomme formuleringer i mødet med dommerne, citeres Kasper Hjulmand for at udtale i sin bemærkning i kendelsen.

Han afsoner karantænen i FCN's kamp mod AaB 6. april.