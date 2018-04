Cd-anmeldelse

Med et par gengangere ("Oktober" og "Lyskaster") fra et af guitaristen Jakob Bros tidligere albums, "Gefion", er stemningen sat på denne skønne udgivelse med Jakob Bro og Palle Mikkelborg (trompet, flygelhorn) i front.

At lytte til de otte numre er som at placere sig selv i en boble, som man egentlig nødigt vil lukkes ud af. Universet inde i boblen er det blide, næsten hypnotiserende spil, fantaserende, ja, fabulerende. Jakob Bros både sprøde og milde guitarspil danner symbiose med Mikkelborgs velkendte klangverden, for eksempel i "Strands", hvor man næsten suges endnu dybere ind i boblen.

Med den næsten for beskedne Jon Christensen ved trommerne og Thomas Morgan med et eminent basspil er fællesskabet fuldendt, og den indbyrdes og medrivende improvisationslyst i top. De to sidstnævnte musikere har i Mikkelborgs komposition "View" deres egen helt personlige frie leg i et langt, herligt forløb, inden de to andre slutter sig til. Nyd det hele i fulde drag.

Jazz: Jakob Bro: "Returnings"

ECM Records