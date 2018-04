Kloden rundt

Japan: Smut væk. Det var beskeden til en gruppe kvinder, der tidligere på ugen løb op i en ring for sumobrydere for at yde førstehjælp. Sumoringen er traditionelt forbeholdt mænd. Derfor beordrede en dommer kvinderne væk, da de ville tilse borgmesteren fra den japanske by Maizuru, efter at han var drattet om i ringen, mens han holdt en tale. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Dommeren tog traditionerne for alvorligt i den livstruende situation, erkender Japans sumobrydeforbund oven på miseren. Borgmesteren endte med at få hjælp af andre og blev kørt til hospitalet. Han er uden for livsfare. (ritzau)