Med titler som "Polygon", "Honeycomb", "Eukaryote" og "Spiral" er der signaleret visuelle figurer, dog her med lyd på, nemlig Mike Sheridans elektroniske maskinpark sammen med de fem kvinde-menneskestemmer i vokalgruppen IKI.

Dette er deres tredje studiealbum, hvor de sammen med lydkunstneren Mike Sheridan har skabt et ordløst univers med et stemningsskabende, mystisk-keltisk soundtrack, monotont, ofte klangløst eller med klagende, sukkende eller stønnende solostemmer, hvor stemmerne enten smelter helt sammen med elektronikken eller får lov til frit at improvisere inden for de rammer, der oplagt synes fastlagt på forhånd.

Det fornemmes næsten nødvendigt at opleve en opførelse af dette koncept med IKI og Mike Sheridan "live"; en aflytning uden det visuelle element med sangernes farvestrålende masker og selvbestaltede koreografi virker tam og en kende uinteressant, især da der er langt mellem momenter af afveksling og variation mellem og i de enkelte skæringer. Men dygtigt og gennemarbejdet hånd- og stemmeværk, det er det.

