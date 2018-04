Kloden rundt

Norge: Grønlandshvaler er ikke bare imponerende på grund af deres størrelse og lange levetid. Forskere har fundet ud af, at hvalerne har et enormt sangrepertoire, skriver nyhedsbureauet Reuters. De store pattedyr udvikler løbende deres sange under vandet og kan ifølge forskerne sammenlignes med jazzmusikere i deres stil. Hannerne bruger sangen, når de leder efter en hun at parre sig med. Det er kun pukkelhvaler og grønlandshvaler, der på denne måde varierer deres sange, mens andre hvaler mere eller mindre gentager de samme toner år efter år. (ritzau)