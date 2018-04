Regeringens medieudspil, der er fremlagt torsdag, indeholder mange gode elementer, som kan skabe en bedre balance mellem de private og statslige medier.

Det mener Ebbe Dal, der er administrerende direktør for brancheorganisationen Danske Medier.

- Vi er glade for, at hele tonen i udspillet er, at man skal styrke de private medier over for DR og regionerne hos TV2, siger han.

Medieudspillet indeholder - ud over en beskæring af DR, som regeringen har forhandlet på plads med DF - en beskæring af TV2-regionerne med to procent om året de kommende fem år.

Den beslutning er der tilfredshed med hos Danske Medier.

- Vi er glade for, at den beslutning, regeringen og Dansk Folkeparti traf om at begrænse DR med 20 procent, bliver fulgt op med en tilsvarende reduktion af de regionale TV2-stationers økonomi, siger Ebbe Dal.

Regeringen vil herudover seksdoble den såkaldte public service-pulje, der yder støtte til produktion af blandt andet danske tv-dokumentarer, til årligt omkring 220 millioner kroner.

- Det er positivt, at den bredes ud til blandt andet radio og podcast, som i den nuværende lovperiode ikke har mulighed for at få midler herfra.

- Men vi er meget spændte på, hvordan hele dispositionen trækkes, for der er en del usagte elementer, så lad os se, hvordan det falder ud, siger Ebbe Dal.

Regeringen lægger i medieudspillet også op til at sælge 40 procent af TV2, at momsfritage digitale medier og øge iværksætterstøtten til nye trykte og elektroniske nyhedsmedier.

Udspillet er et oplæg til et kommende medieforlig, som nu skal forhandles på plads med Folketingets øvrige partier.

Socialdemokratiet har erklæret sig klar til at forhandle, men ifølge medieordfører Mogens Jensen falder mange af elementer ikke i partiets smag.

Hos Danske Medier håber man på en bred aftale.

- Det er altid bedst, når medieforlig er baseret på en bred holdning i Folketinget, så man ikke kommer i den situation, hvor noget fundamentalt skal ændres inden for en kort årrække, siger Ebbe Dal.