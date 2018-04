Radio24Syv er blevet kendt som den frække dreng i klassen på radiomarkedet, og fremover skal der være plads til endnu større armbevægelser, hvis det står til regeringen.

Samtidig skal der dog spares en tredjedel ifølge regeringens udspil til et nyt femårigt medieforlig, som skal gælde fra 2019.

- Der er nogle meget snærende, konkrete krav til, at det skal være taleradio, der må ikke være musik eller genudsendelser og så videre.

- Det vil vi løsne op på i udbuddet, der vil være mulighed for at tjene penge på andre måder som reklamefinansiering, siger kulturminister Mette Bock (LA) på et pressemøde.

Radio24syv drives for licensmidler af Berlingske Media og PeopleGroup og blev etableret som led i medieforliget i 2010.

Besparelsen på en tredjedel skyldes, at kanalen er blevet ældre og mere etableret. Under opstartsfasen har der været en periode med en fast støtte på 90 millioner kroner årligt.

- Jeg synes personligt, Radio24Syv har gjort det rigtig godt, og de har etableret sig rigtig godt.

- Men ud fra en iværksætterstøttetankegang har der været otte år med stabil økonomi, massiv statslig støtte, nu må vi gå i gang med at reducere støtten, siger Mette Bock.

FM-radio skal slukkes senest to år efter, at det er konstateret, at 50 procent af lytningen er digital. Det blev aftalt i april sidste år, men nu vil regeringen slukke det senest om tre år.

Lukningen af FM-båndet er før blevet udskudt, men senest i 2021 vil regeringen lukke for det.

Derefter vil al radiolytning ske via digitale platforme.

- Vi slukker for FM i 2021 og går over til digital radio. Det har de gjort i Norge med meget stor succes, siger Mette Bock.

Regeringen vil også udbyde en ny DAB-radiokanal til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Den udbydes med offentligt tilskud og mulighed for indtægter fra reklamer.

Regeringen får brug for et politisk flertal for at gennemføre udspillet, og Dansk Folkeparti er imod at lukke FM-båndet. Partiet er også kritisk overfor besparelser på Radio24Syv.

- Indtil videre mangler vi nogle mellemregninger, som hvad det er for nogle indtægtskilder, man åbner op for. Hvis det kun er reklameindtægter, er vi imod.

- Man laver i forvejen rigtig god radio for mindre penge, end andre får, siger medieordfører Morten Marinus (DF).

Berlingskes topchef, Anders Krab Johansen, siger, at avisen som udgangspunkt er klar til at byde på public service-stationen igen. Men han er imod at flytte stationen til Aarhus, som DF har foreslået.

- Det er en rimelig høj mur at kravle over at starte i en ny by, siger Anders Krab Johansen til TV2.