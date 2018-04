Aarup: At dyrke sin have økologisk betyder ikke kun at dyrke sin have uden brug af gift og kunstgødning. Det betyder også, at man holder sin jord levende og dyrker mangfoldigt.

Hervé Lognonné har 20 års erfaring med at dyrke have økologisk. I et foredrag fortæller han om at indrette sin have, planlægge næste sæson og passe på jorden. Det finder sted i Galleriet i Industrien, onsdag 11. april klokken 19.

Her kommer Hervé Lognonné også ind på havens forskellige bede, sædeskifte, jorddække og grøn gødning. Et andet af aftenens emner er jordforbedring: Livet, som det udfolder sig i selve jorden, er nemlig en betingelse for at dyrke sunde grøntsager. Billetter koster 80 kroner, inklusive kaffe og kage. /EXP