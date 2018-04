To skæbnesvangre pitstop spolerede Haas' drømme om succes, da Formel 1 blev indledt i australske Melbourne for 14 dage siden.

I den kommende weekend går det løs med sæsonens andet grandprix, der køres i Bahrain, og her vil der være skiftet ud blandt de folk, der arbejder med holdets pitstop.

Det bekræfter teamchef Günther Steiner ifølge autosport.com.

- Vi har udskiftet et par positioner (blandt Haas-medarbejderne, red.). Det skyldes ikke, at der blev begået fejl, men det handler om at få selvtilliden tilbage.

- Når man hele tiden gør det samme, og folk mangler selvtillid, så er risikoen stor for, at man begår fejl igen, og derfor har vi byttet lidt rundt.

- Du sætter forskellige folk sammen og giver dem nye opgaver, for man har alligevel brug for så mange folk, og det har vi gjort til dette løb, siger Günther Steiner.

Han oplyser også, at Haas har indsat en person, der skal overvåge holdets teknik, hvis en fejl skulle opstå igen.

Haas har også øget træningen i forbindelse med pitstop, så den matcher træningen i sæsonen i fjor. I forbindelse med grandprixet i Australien var træningen i pitstop ikke lige så højt prioriteret.

- Vi gør det, så meget som det er muligt, så længe gutterne er fysisk i orden til at gøre det. Når de bliver trætte fysisk, så lærer de ikke noget ud over at blive brændt ud, siger Steiner.

Sæsonens første grandprix endte som en totalfiasko for det amerikanske hold, da to pitstop forløb på en måde, så både Kevin Magnussen og Romain Grosjean måtte udgå af løbet, da de lå henholdsvis nummer fire og fem i løbet.

Grandprixet i Bahrain køres søndag, og der er træninger fredag og lørdag samt kvalifikation lørdag.