- Jeg holder ikke med nogen og troede, vi kunne rense luften på et allerede planlagt møde den 9. april med landsformanden, siger Torben Nielsen, der først den 9. april afslører, om han fortsætter som formand for DF-Middelfart.

Middelfart: Formanden for Dansk Folkeparti i Middelfart, Torben Nielsen, lægger ikke skjul på, at han blev rystet, da han onsdag middag modtog en mail fra Anni Tyrrestrup, hvor hun meddelte ham sin beslutning om at forlade partiet for at blive løsgænger i Middelfart Byråd.

Allerede nogle dage forinden havde han indkaldt bestyrelsen til et møde med partiets landssekretær Poul Lindholm i bestræbelserne på at få bilagt personstridighederne mellem partiets gamle og nye medlemmer.

- Jeg holder ikke med nogen og troede, vi skulle rense luften den 9. april med hjælp fra Poul Lindholm, derfor er jeg ikke kun rystet. Jeg er også skuffet over, at Anni ikke går til mig først, men i mailen fortæller, at hun allerede har meddelt Poul Lindholm sit farvel til partiet, siger Torben Nielsen.

Formanden erkender, at Dansk Folkeparti med Anni Tyrrestrups beslutning om at gå enegang står stærkt svækket i Middelfart Byråd.

- Vi mister en erfaren og fantastisk dygtig politiker, det kan jeg selvfølgelig kun være ked af som partiformand, siger Torben Nielsen.