Naboer efter dobbeltdrab og selvmord: For fanden - det må have slået fuldstændigt klik for ham

Gerningsstedet, som er det lille stråtækte hus, hvor faren, den 47-årige Søren Højby Simonsen, boede med børnene, en seksårig pige og en otteårig dreng, er dog stadig plomberet.

- Det opretholder vi, indtil vi er helt færdige med sagen. Der kan jo ved obduktionerne opstå noget, som vi har overset i første omgang. Noget, der gør, at vi skal tilbage til huset for at undersøge det igen. Så indtil videre er der ikke adgang til huset, siger Jack Liedecke.

Politiet har allerede fra start vurderet, at drabene på de to børn, en pige på seks år og en dreng på otte år, er begået af deres far, som derefter har begået selvmord.

Hvordan de er foregået, og hvilke våben eller metoder, der er brugt, offentliggør Fyns Politi ikke.

- Det kommer vi ikke til at melde noget ud om på noget tidspunkt. Det er et hensyn, vi tager til de pårørende, siger politikommissæren.

Jack Liedecke har tidligere kaldt dobbeltdrabet og selvmordet for en familietragedie.

Den betegnelse bruger politiet, for at det kan lukke ned for detaljerne omkring de tre dødsfald i et ønske om at tage hensyn til de pårørende.