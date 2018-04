Broken News

Udsigten til igen at kunne køre på berømt, nedlagt gade får bilister fra hele Fyn til at glæde sig på Facebook. Trods ny placering.

"Skidegodt initiativ", "Vi har savnet dig", "Du er lyden af min ungdom". Det er nogle af de kommentarer, der er væltet ind på Fyens.dk's facebookside, efter at det i går blev kendt, at en gruppe ildsjæle har planer om at genoplive Odenses berømte Thomas B. Thriges Gade. - Siden lukningen i juni 2014 har der været et stort savn hos mange bilister, og det mærker vi tydeligt, siger Holger Larsen. Han er en af de tre midaldrende bilister, der står bag planerne om at genoplive Thomas B. Thriges Gade.

Det seneste eksempel

Genoplivningen af Thomas B. Thriges Gade er det seneste eksempel på gode fynske institutioner, der vækkes til live igen. Først var det værtshuset Franck A, hvis genkomst fik gamle stamgæster til at boble over i nostalgi over at gense det sted, de kunne huske fra deres unge dage. Så var det den nye Midtfyns Festival, der fik gamle festivalgæster til at boble over i nostalgi over at gense det sted, de kunne huske fra deres unge dage. Og nu er turen så kommet til bilisterne.

Næsten som i gamle dage

Den firsporede motorgade var fra 1970 til 2014 den helt centrale færdselsåre i Odense og havde i sine velmagtsdage op mod 25.000 gæster i døgnet. Gadens oprindelige placering kan ikke længere benyttes, da der er gravet et 800 meter langt og 20 meter dybt hul, som er godt på vej til at blive dækket af en ny bydel, et HCA-eventyrhus og en letbane. Så den nye Thomas B. Thriges Gade kommer til at ligge et helt andet sted. Men det tager ikke modet fra initiativtagerne.

Næsten samme udseende