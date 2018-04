Politi søger vidner, som kan hjælpe med at finde flere mænd fra røveri ved Københavns Lufthavn onsdag morgen.

Københavns Politi leder torsdag eftermiddag fortsat efter tre gerningsmænd, der sættes i forbindelse med et røveri mod Worldwide Flight Services ved Københavns Lufthavn onsdag morgen.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jens Møller fra Københavns Politi, der fortæller, at politiet modtog meldingen om røveriet onsdag klokken 09.31.

Røverne truede personale med en pistol og stak af med postsække fra shippingvirksomheden. Gerningsmændene havde forinden skaffet sig adgang til virksomhedens ellers aflukkede område.

Jens Møller fortæller, at en medarbejder kom kørende fra lufthavnsområdet med to kuffertvogne og to vogne med aluminiumskasser, da røveriet fandt sted.

- Da den kommer frem til det udvendige hegn, stopper den ved en låge, hvor chaufføren skal åbne for at køre ind til selve virksomheden.

- Da den stopper, springer to mænd ud af en sort Mercedes, som holder lige ved den anden side af hegnet inde ved selve virksomheden. De har en meget stor vinkelsliber, og med den skærer de et hul i hegnet og løber ind til medarbejderen, der kommer med vognen, siger Jens Møller.

En af gerningsmændene truer medarbejderen med en pistol, mens den anden roder i vognene. Fra en af vognene fjerner de flere postsække og løber herefter ud til den ventende Mercedes, hvor en tredje gerningsmand venter.

De flygter herefter i stor fart fra stedet af Kystvejen i Kastrup, oplyser politiet.

Bilen bliver kort tid efter fundet i brand ved Kastrup Metrostation. På overvågningen kan politiet se, at der inden branden ankommer en hvid Citroën Berlingo til stationen. Den bil er ført af en fjerde mand.

- Han parkerer ved en graffitimalet mur, og så kommer flugtkøretøjet kørende op på siden af Berlingoen. Mindst to mænd stiger ud af Mercedesen og læsser udbyttet over i Berlingoen, siger Jens Møller.

Manden, der parkerede Berlingoen, forlader metrostationen til fods.

Berlingoen finder politiet natten til torsdag klokken 00.21 brændt ud på Borneovej, og her stopper politiets spor.

Jens Møller opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig til politiet. Han fortæller, at de to mænd, som røvede vognen, begge havde gule refleksjakker og sorte bukser.

- Jeg tænker, at man har forsøgt at ligne personalet derude, siger vicepolitiinspektøren.

Den tredje gerningsmand var iklædt helt sort tøj.

Gerningsmændene kom af sted med flere postsække, men på vognen var der også andre ting af større værdier. Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvor stor værdi tingene repræsenterede.

Eventuelle vidner kan kontakte politiet på 114.